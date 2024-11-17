Рязанские волонтеры помогли спустить с шестого этажа тяжелобольную женщину
Инцидент произошел в многоэтажке на улице Забайкальской. Отмечается, что женщина находилась в тяжелом состоянии. Добровольцы совместно с аварийно-спасательной службой помогли бригаде скорой медпомощи транспортировать жительницу с шестого этажа здания.
Рязанские волонтеры помогли транспортировать женщину с шестого этажа. Об этом
Инцидент произошел в многоэтажке на улице Забайкальской. Отмечается, что женщина находилась в тяжелом состоянии. Добровольцы совместно с аварийно-спасательной службой помогли врачам транспортировать жительницу с шестого этажа здания.
После волонтеры сопроводили бригаду скорой помощи в Областную клиническую больницу.
Фото: группа «МСО РязГМУ „Salus“ им. В.И. Васильева» во «ВКонтакте»