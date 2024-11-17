Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за изменения погоды
Из-за изменения погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».
Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за изменения погоды. Соответствующее обращение
В воскресенье, 17 ноября, будет облачно. Осадков не ожидается. Местами прогнозируют гололедицу и перепад температур.
Из-за изменения погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».