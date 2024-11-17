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Рязанцы пожаловались Бастрыкину на неработающие 30 лет очистные сооружения
Жители разместили в Telegram-канале Информационного центра СК России сообщение, что на протяжении 30 лет из-за износа систем водоотведения и ненадлежащей работы очистных сооружений нечистоты стекают к домам и другим зданиям.

Жители поселка Павловка Спасского района разместили в Telegram-канале Информационного центра СК России информацию, что на протяжении 30 лет из-за износа систем водоотведения и ненадлежащей работы очистных сооружений нечистоты стекают к домам и другим зданиям. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Как написали жители, из-за сброса нечистот территории домов, детсадов и школ затапливаются, что создает угрозу для здоровья населения.

«Многочисленные обращения местных жителей в администрацию результатов не принесли, мер реагирования не принимается, срок ремонта и строительства новых коммунальных объектов постоянно переносится», — говорится в посте.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин после обращения жителей поручил руководителю регионального следкома Владимиру Никешкину провести проверку и доложить о результатах.