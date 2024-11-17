Российские военные нанесли массированный удар по военным предприятиям на Украине

В Минобороны сообщили, что все спланированные цели поражены. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар ВС России. Он признал повреждение ряда объектов при попадании снарядов и падении обломков.

Российские военные нанесли массированный удар по военным предприятиям на Украине. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Как указано в публикации, утром в воскресенье, 17 ноября, Вооруженные Силы РФ нанесли массированный удар «по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения».

Уточняется, что все спланированные цели поражены.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал массированный удар ВС России.

«Массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. За эту ночь и утро россияне применили дроны разных типов… Крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты…», — написал он.

Зеленский заявил, что целью была энергетическая инфраструктура. Он также признал повреждение ряда объектов при попадании снарядов и падении обломков.