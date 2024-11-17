Российские военные нанесли массированный удар по военным предприятиям на Украине. Об этом
Как указано в публикации, утром в воскресенье, 17 ноября, Вооруженные Силы РФ нанесли массированный удар «по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения».
Уточняется, что все спланированные цели поражены.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале
«Массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. За эту ночь и утро россияне применили дроны разных типов… Крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты…», — написал он.
Зеленский заявил, что целью была энергетическая инфраструктура. Он также признал повреждение ряда объектов при попадании снарядов и падении обломков.