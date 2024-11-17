На НТВ показали сюжет о хирурге, после операций которого пострадали две рязанки

Как рассказали в сюжете, после пластической операции, проведенной Абрамовым, скончалась многодетная мать. Журналист утверждает, что женщина хотела вернуть прежние формы после родов.

В шоу «Человек в праве с Андреем Куницыным» на телеканале НТВ рассказали о рязанском хирурге Игоре Абрамове. Выпуск вышел в воскресенье, 17 ноября.

Как отметили в сюжете, после пластической операции, проведенной Абрамовым, скончалась многодетная мать. Журналист сообщила, что женщина хотела вернуть прежние формы после родов. Но доктор нашел у нее «еще несколько изъянов и предложил устранить все разом».

«[Врач сказал, что нужна] не только пластика, есть еще грыжи. Уберем вам сначала их и попутно пластику [сделаем]", — рассказал муж умершей женщины.

На следующий день после операции пациентка скончалась. Официальная причина смерти — оторвавшийся тромб. Как рассказали в сюжете, родственники считают, что женщина умерла из-за врачебной ошибки. По их мнению, нельзя было проводить несколько операций сразу.

Помимо этого, в шоу рассказали про случай, когда пациентку парализовало после операции. Об этом СМИ писали ранее. 36-летняя женщина сделала в клинике пластику. Операцию проводил тот же врач — Абрамов. На следующий день после проведения пластики у пациентки оторвался тромб. Женщину спасли. Однако теперь у нее половина тела парализована.

Выпуск шоу можно посмотреть по ссылке.

Напомним, глава рязанского следкома поручил возбудить уголовное дело на клинику «Семейная», где Абрамов проводил пластику.