Минобороны сообщило о блокировке подразделений ВСУ в Курской области

Группировка российских войск «Север» заблокировала подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области.

Группировка российских войск «Север» заблокировала подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 17 ноября в 4 часа утра группы из 15-20 украинских военнослужащих пытались «прорваться из образовавшегося котла».

ВС РФ уничтожили более 80 солдатов ВСУ. Отмечается, что около 40 украинских военных ранены, еще 24 взяты в плен.

Как указано в публикации, в настоящее время продолжается зачистка в районе Ольговской рощи и «ликвидация оставшегося противника».