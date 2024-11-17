Минобороны сообщило о блокировке подразделений ВСУ в Курской области
Группировка российских войск «Север» заблокировала подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области.
Группировка российских войск «Север» заблокировала подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области. Об этом
Отмечается, что 17 ноября в 4 часа утра группы из 15-20 украинских военнослужащих пытались «прорваться из образовавшегося котла».
ВС РФ уничтожили более 80 солдатов ВСУ. Отмечается, что около 40 украинских военных ранены, еще 24 взяты в плен.
Как указано в публикации, в настоящее время продолжается зачистка в районе Ольговской рощи и «ликвидация оставшегося противника».