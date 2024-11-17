Медведев назвал одно из условий для урегулирования конфликта на Украине
По словам Медведева, одно из условий урегулирования конфликта на Украине — отмена санкций против России. Он добавил, что продолжение боевых действий выгодно США, нарастившим поставки своего сжиженного природного газа в Европу.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал одно из условий для урегулирования конфликта на Украине. Соответствующее сообщение он
По словам Медведева, одно из условий урегулирования конфликта на Украине — отмена санкций против России.
Он добавил, что продолжение боевых действий выгодно США, нарастившим поставки своего сжиженного природного газа в Европу.
«Завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского сжиженного газа в Старом Свете (одно из наших условий — отмена санкций)», — заключил Медведев.