Медведев назвал одно из условий для урегулирования конфликта на Украине

По словам Медведева, одно из условий урегулирования конфликта на Украине — отмена санкций против России. Он добавил, что продолжение боевых действий выгодно США, нарастившим поставки своего сжиженного природного газа в Европу.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал одно из условий для урегулирования конфликта на Украине. Соответствующее сообщение он разместил в своем Telegram-канале в воскресенье, 17 ноября.

По словам Медведева, одно из условий урегулирования конфликта на Украине — отмена санкций против России.

Он добавил, что продолжение боевых действий выгодно США, нарастившим поставки своего сжиженного природного газа в Европу.

«Завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского сжиженного газа в Старом Свете (одно из наших условий — отмена санкций)», — заключил Медведев.