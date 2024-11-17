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Mash: в декабре цены на мандарины в России вырастут минимум в полтора раза
В декабре цена, по прогнозам специалистов, вырастет минимум на 50 рублей.

В декабре 2024 года цены на мандарины в России вырастут минимум в полтора раза. Об этом 17 ноября сообщил Mash.

Как указано в публикации, причиной подорожания станут логистические проблемы. Отмечается, что оптовики везут мандарины из Турции, Ирана, Грузии, Китая, Абхазии, Египта и Марокко. Однако в 2024 году многие поставщики решили грузить фрукты в Европу, из-за чего и образуются перебои с поставками.

По данным Mash, цены уже выросли. В 2023 году килограмм мандаринов на оптовом рынке стоил 60-90 рублей, а в 2024 — 100-150 рублей. В декабре цена, по прогнозам специалистов, вырастет минимум на 50 рублей.

Ранее россиян предупредили о возможном дефиците мандаринов.