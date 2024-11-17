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FT: Трамп может обвинить Зеленского в провале переговоров с Россией
Трамп, не имея других возможностей быстро прекратить военные действия, может полностью отказаться от поддержки Украины, завершив конфликт победой России.

Избранный президент США Дональд Трамп может обвинить украинского лидера Владимира Зеленского в провале переговоров с Россией. Об этом заявил британо-российский историк Сергей Радченко газете Financial Times, передало ТАСС в воскресенье, 17 ноября.

По его мнению, Трамп, не имея других возможностей быстро прекратить военные действия, может полностью отказаться от поддержки Украины, завершив конфликт победой России.

Как отметили в публикации, по мнению Радченко, такой исход станет «настоящей катастрофой для НАТО».