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Зеленский пообещал «сделать все» для завершения конфликта на Украине в 2025 году
Украина должна сделать все, чтобы конфликт завершился дипломатическим путем, заявил Зеленский. Вместе с тем он отметил, что «в слабой позиции» на переговорах с Россией делать нечего.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявил, что Украина со своей стороны должна сделать все, чтобы конфликт с Россией завершился в 2025 году дипломатическим путем. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщило издание РБК.

«С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась. Дипломатическими путями. Это очень важно», — сказал он.

По словам украинского президента, переговоры возможны только при условии, что Киев будет вести их не только с Москвой.

«Если мы говорим прямо с [президентом России Владимиром] Путиным в условиях, в которых сейчас не усилены некоторыми важными элементами — это на входе проигрышный статус для Украины. В слабой позиции нечего делать на этих переговорах», — добавил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил о скором завершении конфликта на Украине при Трампе.