В Захаровском районе убили пять крупных овец

Автор поста предположила, что овец задушила лиса. Однако в комментариях к посту жители написали, что овец могли убить волки или бродячие собаки. По их мнению, лиса бы не смогла задушить таких крупных животных

В Захаровском районе убили пять овец. Об этом сообщили в группе «Клуб охотников Рязани» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел ночью в субботу, 16 ноября, в деревне Дербень. Автор поста предположила, что овец задушила лиса.

«Летом постоянно наблюдали их [лис] рядом… Куда обращаться? Как быть? Мы переживаем, не больной ли зверь», — сетует женщина.

Однако в комментариях к посту жители предположили, что овец могли убить волки или бродячие собаки. По их мнению, лиса бы не смогла задушить таких крупных животных.

Фото: группа «Клуб охотников Рязани» во «ВКонтакте»