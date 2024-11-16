В Рыбновском районе водитель на каршеринге снес остановку

Инцидент произошел в субботу, 16 ноября. На месте происшествия работала полиция.

В Рыбновском районе произошло ДТП. Об этом сообщили 16 ноября в группе «Типичное Рыбное» «ВКонтакте».

Инцидент произошел в селе Алешня. Водитель на каршеринге снес остановку. В комментариях к посту жители написали, что на месте происшествия работала полиция, водитель не пострадал.

«Еду, а он [водитель] вокруг машины ходит. Остановился, спрашиваю: „Помощь нужна? Пострадавшие есть?“ А он улыбается в ответ: „Нет. Ничего не нужно. У меня все хорошо.“ И, кстати, следов торможения я так и не увидел», — написал один из жителей.

Фото: Дмитрий Капцов, Степан Кельвин