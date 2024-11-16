В Рязанской области мать пятерых детей лишили родительских прав

Женщину ранее ограничили в родительских правах. Однако, как указано в публикации, своего отношения к детям она не поменяла: по-прежнему не платила алименты, не помогала материально, не интересовалась состоянием здоровья несовершеннолетних.

В Сараях мать пятерых детей лишили родительских прав. Об этом сообщил ИД «Пресса» в субботу, 16 ноября.

Как рассказали изданию в районном суде, женщину ранее ограничили в родительских правах. Однако, как указано в публикации, своего отношения к детям она не поменяла: по-прежнему не платила алименты, не помогала материально, не интересовалась состоянием здоровья несовершеннолетних.

Помимо этого, женщина не улучшила условия для проживания детей.

«До того, как дети попали в приемные семьи, они находились в реабилитационном центре, куда мать ни разу не приезжала. Ни на одно из судебных заседаний она тоже не явилась», — уточнили в публикации.

Суд лишил женщину родительских прав.