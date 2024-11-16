В Рязани водитель легковушки припарковался на проезжей части

Инцидент произошел на перекрестке улиц Дзержинского и Гагарина. Водитель легковушки припарковал автомобиль на пешеходном переходе.

В Рязани водитель легковушки припарковался на проезжей части. Об этом в субботу, 16 ноября, читатели сообщили в редакцию РЗН. инфо.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Дзержинского и Гагарина. Водитель легковушки припарковал автомобиль на пешеходном переходе.

По словам собеседника РЗН. инфо, в машине никого нет, «аварийки» не включены.