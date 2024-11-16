В Рязани сняли фильм о весовщике с улицы Почтовой Иосифе Пятунине

Показ фильма «Весовщик» состоится 29 ноября в кинотеатре в ТРЦ «Малина».

В Рязани сняли документальный короткометражный фильм о весовщике с улицы Почтовой Иосифе Пятунине. Об этом сообщили на сайте vesovshik.tilda.ws.

Премьерный и единственный показ фильма «Весовщик» состоится 29 ноября в кинотеатре в ТРЦ «Малина».

"В Рязани уже более 35-ти лет Иосиф Григорьевич взвешивает людей за символическую плату и одаривает их веселыми фразочками. Он полюбился огромному количеству местных жителей и получил статус «живой легенды» Рязани.

Этот фильм расскажет вам историю человека и затронет вечные темы. Заставит задуматься о том, что важно, а что второстепенно", — говорится в сообщении.

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