В Рязани мужчина хотел убить молотком тещу

53-летний рязанец поссорился дома с 62-летней тещей и угрожал убить ее молотком. Сотрудники доставили злоумышленника в отдел полиции.

В Рязани задержали злоумышленника, который угрожал убийством теще. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции в своем Telegram-канале.

В отдел МВД России по Московскому району Рязани позвонили местные жители и рассказали, что в доме на улице Октябрьской произошел скандал, участник конфликта угрожал убийством.

На место происшествия приехала полиция и выяснила, что 53-летний рязанец поссорился дома с 62-летней тещей. Он угрожал убить ее молотком. Сотрудники доставили злоумышленника в отдел полиции.

Дознаватель отдела МВД России по Московскому району Рязани возбудил в отношении рязанца уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством), по которой грозит до двух лет лишения свободы.