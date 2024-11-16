В РГРТУ прошел Фестиваль электроники

14 и 15 ноября РГРТУ имени В.Ф. Уткина стал одной из площадок Фестиваля радиоэлектроники.

14 и 15 ноября РГРТУ имени В.Ф. Уткина стал одной из площадок Фестиваля радиоэлектроники. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

На открытии фестиваля заместитель первого проректора Антон Гончаров, отвечающий за связь университета с партнерами, рассказал о той важной роли, которую играет взаимодействие вуза с крупнейшими предприятиями. После состоялся круглый стол с ведущими работодателями отрасли Рязанской области и Подмосковья.

Говорили про главные вызовы при подготовке кадров в сфере электронной промышленности и роли в этом процессе как работодателей, так и вуза.

В дискуссии участвовали проректор по образовательной деятельности Елена Соколова, декан ФРТ Алексей Егоров, декан ФЭ Евгений Сливкин и начальник управления непрерывного образования Марат Махмудов.

КБ «Глобус», «Транснефть-Диаскан», ГРПЗ, «Морсвязьспутник», РНПК, МТС, «ГРАНИТ», LARTA GLASS и представители других фирм рассказали о ранней профориентации школьников, целевом обучении, оплачиваемых стажировках, стипендиях и других способах привлечения выпускников.

Речь зашла и о том, что учиться студенту из Рязанской области в Москве в техническом вузе на «бюджете», дороже, чем учиться на коммерческой основе у себя в регионе.

В результате дискуссии выработали общую концепцию взаимодействия вуза и предприятий на ближайшее время.

Студенты на фестивале познакомились с работодателями и поучаствовали в играх. На мероприятии присутствовали и выпускники вуза.

«Максим Стрельников (выпускник факультета электроники) — успешный технологический предприниматель. Заказы на производимую его компанией профессиональную СВЧ-печь расписаны на месяцы вперед. В ее разработке приняли участие сотрудники РГРТУ имени В.Ф. Уткина», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе вуза, любой студент радиоуниверситета может попробовать себя в роли предпринимателя благодаря акселерационной программе «Мой стартап». Она реализуется в рамках проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» Минобрнауки. Участники программы — студенческие команды, которые формируют стартап-проекты под руководством наставников и экспертов.

Фото РЗН. инфо предоставили в пресс-службе РГРТУ