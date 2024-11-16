В Новомичуринске женщина-«инвестор» оставила без миллиона семью с пятью детьми

74-летняя женщина оставила номер телефона якобы на сайте инвестиционной компании. Ей позвонили люди с акцентом и представились сотрудниками биржевого терминала из Европы. Позже они попросили пополнить счет. Женщина взяла один миллион у соседки.

В Новомичуринске пенсионерка-«инвестор» оставила без миллиона рублей семью с пятью детьми. Об этом 16 ноября сообщил ИД «Пресса».

В октябре 2024 года 74-летняя женщина оставила номер телефона якобы на сайте инвестиционной компании. Ей позвонили по WhatsApp* люди с акцентом и представились сотрудниками биржевого терминала из Европы.

По инструкции злоумышленников жительница скачала на телефон якобы личный кабинет фондового рынка и пополнила «инвестиционный счет» на сумму 25 тысяч рублей.

Через два дня «специалисты» связались с пенсионеркой снова, прислали ей пять тысяч рублей. Они заявили, что это проценты с предыдущей суммы.

«Но вообще-то мы с такими копейками не работаем, пополните свой инвестиционный счет до миллиона», — сказали злоумышленники.

Пенсионерка взяла деньги у многодетной соседки. Женщина пообещала вернуть средства на следующий день и написала расписку. Она пополнила «инвестиционный счет».

Женщина не получила обещанные проценты. Деньги со счета вывести не смогла. Пенсионерка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Как указано в публикации, многодетная мать обратится в суд для принудительного взыскания одного миллиона рублей с пенсии соседки.

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