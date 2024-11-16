В Новомичуринске женщина-«инвестор» оставила без миллиона семью с пятью детьми

В Новомичуринске пенсионерка-«инвестор» оставила без миллиона рублей семью с пятью детьми. Об этом 16 ноября
В октябре 2024 года 74-летняя женщина оставила номер телефона якобы на сайте инвестиционной компании. Ей позвонили по WhatsApp* люди с акцентом и представились сотрудниками биржевого терминала из Европы.
По инструкции злоумышленников жительница скачала на телефон якобы личный кабинет фондового рынка и пополнила «инвестиционный счет» на сумму 25 тысяч рублей.
Через два дня «специалисты» связались с пенсионеркой снова, прислали ей пять тысяч рублей. Они заявили, что это проценты с предыдущей суммы.
«Но вообще-то мы с такими копейками не работаем, пополните свой инвестиционный счет до миллиона», — сказали злоумышленники.
Пенсионерка взяла деньги у многодетной соседки. Женщина пообещала вернуть средства на следующий день и написала расписку. Она пополнила «инвестиционный счет».
Женщина не получила обещанные проценты. Деньги со счета вывести не смогла. Пенсионерка обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Как указано в публикации, многодетная мать обратится в суд для принудительного взыскания одного миллиона рублей с пенсии соседки.
*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.