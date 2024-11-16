Умерла актриса Светлана Светличная

В субботу, 16 ноября, умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Об этом РЕН ТВ
Светличная скончалась на 84-м году жизни.
Собеседник телеканала уточнила, что актриса умерла после тяжелой продолжительной болезни.
«После тяжелой продолжительной болезни. Это произошло в хосписе», — дополнила родственница.
Как сообщил
Кроме того, по данным канала, артистке диагностировали рак.
Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в Армении. Она окончила в Москве Всесоюзный государственный институт кинематографии (современный ВГИК). На экране дебютировала в 1959 году в картине «Колыбельная». Светличной тогда было 19 лет.
В 1974 году она получила звание заслуженной артистки РСФСР. Светличная известна по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Место встречи изменить нельзя» и других.
Фото: Виталий Невар/ТАСС