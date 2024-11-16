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Умерла актриса Светлана Светличная
Светличная скончалась на 84-м году жизни.

В субботу, 16 ноября, умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Об этом РЕН ТВ сообщила супруга сына актрисы.

Светличная скончалась на 84-м году жизни.

Собеседник телеканала уточнила, что актриса умерла после тяжелой продолжительной болезни.

«После тяжелой продолжительной болезни. Это произошло в хосписе», — дополнила родственница.

Как сообщил SHOT, причина смерти Светланы Светличной, предварительно, — сердечная недостаточность. Отмечается, что состояние артистки стремительно ухудшалось последние несколько месяцев — она получала питание внутривенно, «была прикована к постели».

Кроме того, по данным канала, артистке диагностировали рак.

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в Армении. Она окончила в Москве Всесоюзный государственный институт кинематографии (современный ВГИК). На экране дебютировала в 1959 году в картине «Колыбельная». Светличной тогда было 19 лет.

В 1974 году она получила звание заслуженной артистки РСФСР. Светличная известна по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Место встречи изменить нельзя» и других.

Фото: Виталий Невар/ТАСС