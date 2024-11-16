Помещения под торговлю выставили на продажу за 106 миллионов
Торговые площади находятся на улице Дзержинского. Общая площадь помещений — 886,6 квадратных метров. В здании есть пожарная и охранная сигнализация, грузовой лифт.
Помещения под торговлю выставили на продажу за 106 миллионов рублей. Соответствующее объявление разместили на сайте Avito.
Торговые площади находятся на улице Дзержинского. Общая площадь помещений — 886,6 квадратных метров. В здании есть пожарная и охранная сигнализация, грузовой лифт.
Как указано в объявлении, все помещения сданы в долгосрочную аренду.
Фото: Avito