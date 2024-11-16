Рязанская ГАИ объявила о поиске очевидцев ДТП на улице Островского
Авария произошла 30 сентября 2024 года, примерно в 11:30, вблизи дома 100/72 по улице Островского. По предварительной информации ведомства, 39-летняя рязанка, управляя автомобилем «Форд Фокус», наехала на велосипедиста — 80-летнего местного жителя.
Рязанская ГАИ объявила о поиске очевидцев ДТП на улице Островского. Соответствующая информация
Авария произошла 30 сентября 2024 года, примерно в 11:30, вблизи дома 100/72 по улице Островского. По предварительной информации ведомства, 39-летняя рязанка, управляя автомобилем «Форд Фокус», наехала на велосипедиста — 80-летнего местного жителя.
Мужчина с различными травмами доставлен в медицинское учреждение.
Всех, кто стал очевидцем данного происшествия, просят обращаться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1 или по телефону