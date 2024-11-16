Рязанская ГАИ объявила о поиске очевидцев ДТП на улице Островского

Авария произошла 30 сентября 2024 года, примерно в 11:30, вблизи дома 100/72 по улице Островского. По предварительной информации ведомства, 39-летняя рязанка, управляя автомобилем «Форд Фокус», наехала на велосипедиста — 80-летнего местного жителя.

Рязанская ГАИ объявила о поиске очевидцев ДТП на улице Островского. Соответствующая информация размещена 16 ноября в Telegram-канале ведомства.

Авария произошла 30 сентября 2024 года, примерно в 11:30, вблизи дома 100/72 по улице Островского. По предварительной информации ведомства, 39-летняя рязанка, управляя автомобилем «Форд Фокус», наехала на велосипедиста — 80-летнего местного жителя.

Мужчина с различными травмами доставлен в медицинское учреждение.