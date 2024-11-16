Проекты рязанцев прошли в финал Международной премии #МЫВМЕСТЕ

«Конкурс объединяет активных россиян и социально ориентированные организации. Победа в нем — возможность реализовать свои инициативы при поддержке государства и принять участие в федеральных образовательных программах», — говорится в сообщении.

Проекты рязанцев прошли в финал Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Об этом 16 ноября сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

В номинации «Ответственный бизнес» — семейное кафе из Касимовского района. Одно из направлений его работы — образовательные мероприятия. В заведении проходят мастер-классы для детей на тему кухни региона, квесты по мотивам произведений Пушкина и народного творчества Елатьмы.

Участник волонтерского движения, школьник из Сапожковского района Егор Барышников в номинации «Страна возможностей» представляет проект «Когда говорит памятник». Он вместе с командой рассказывают о воинах, чьи имена увековечены на памятнике воинам Великой Отечественной войны в родном поселке.

«Конкурс объединяет активных россиян и социально ориентированные организации. Победа в нем — возможность реализовать свои инициативы при поддержке государства и принять участие в федеральных образовательных программах», — говорится в сообщении.