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Новым зампредом рязанского правительства по ЖКХ стал боец по джиу-джитсу
Халикову 28 лет. Он окончил МГИМО, учился на факультете права.

Опубликованы данные из биографии нового заместителя председателя рязанского правительства по ЖКХ Рустама Халикова. Соответствующую информацию разместила «Новая газета — Рязань» 15 ноября.

Рустаму Халикову 28 лет. Он окончил МГИМО.

«Все друзья Рустама знают: если у тебя проблемы, звони ему. Любой вопрос он сможет решить дипломатическим путем — за плечами факультет права МГИМО. Но для экстренных случаев имеется синий пояс по бразильскому джиу-джитсу», — говорится в сообщении.

Как отметило издание, Халиков пошел по стопам отца и занимался бизнесом.

«В свои 22 (текст датирован 2019 годом, сейчас мужчине 28, — ред.) он совладелец табачной компании Frigate, а также бренда оптики You & Eye», — отметили в посте.

Помимо этого, на сайте издания People Talk в 2019 году Халиков попал в топ «молодых, красивых и завидных женихов Москвы».

Напомним, о назначении зампреда стало известно в пятницу, 15 ноября.

Фото: с сайта People Talk