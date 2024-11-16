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Над российскими регионами за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА
20 БПЛА сбили над Курской областью, 11 — над Брянской областью. По одному дрону уничтожили над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей.

Над российскими регионами ночью в субботу, 16 ноября, средства ПВО уничтожили 34 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

20 БПЛА сбили над Курской областью, 11 — над Брянской областью. По одному дрону уничтожили над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что утром в субботу, 16 ноября, на окраине города Людиново произошел взрыв беспилотника.

По его предварительной информации, в результате повреждены окна в нескольких жилых домах и автомобили. Погибших нет.