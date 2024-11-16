ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды
Из-за изменений погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов быть «предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».
ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды. Соответствующее обращение
В субботу, 16 ноября, будет облачно. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега, гололед.
Из-за изменений погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов быть «предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».