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ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды
Из-за изменений погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов быть «предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».

ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды. Соответствующее обращение опубликовали в Telegram-канале ведомства.

В субботу, 16 ноября, будет облачно. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега, гололед.

Из-за изменений погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов быть «предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».