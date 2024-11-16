Блогер создала модель раритетного рязанского троллейбуса

По словам блогера, она решила создать модель рязанского троллейбуса-гармошки потому, что именного они «распиарены» в сети.

Блогер Dasha Model создала модель раритетного рязанского троллейбуса «ЗиУ-683Б». Видео она опубликовала на своем YouTube-канале в субботу, 16 ноября.

По словам блогера, она решила создать модель рязанского троллейбуса-гармошки потому, что именного они «распиарены» в сети.

Напомним, в последний раз транспорт такой модели выходил на линию в 2022 году. Рязанские активисты пытались спасти троллейбусы.