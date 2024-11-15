Якушев: в принятом во 2 чтении федбюджете на развитие дорожной сети заложены 60 млрд рублей

Как сообщает сайт ER.ru, федеральный бюджет принят в основном чтении с социально значимыми поправками от «Единой России». Они направлены на приоритетные для страны направления развития и реализацию народной программы партии.

По инициативе «Единой России» в федеральном бюджете увеличивается финансирование на социальную поддержку, поддержку молодежи и ряда категорий граждан, развитие регионов, АПК, науки, инфраструктуры детского отдыха и спорта.

«На мероприятия народной программы партии мы дополнительно закладываем 161 миллиард рублей. Эти деньги пойдут, в том числе, на комплексное развитие сельских территорий, продолжение программ льготного лизинга, мероприятия по мелиорации», — отметил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.

Приоритетом для партии остается поддержка регионов.

«Чтобы выполнить поручение Президента и довести к 2030 году до нормативного состояния 85% федеральных трасс, дорог в крупнейших городах и до 60% - региональных дорог, предложили дополнительно выделить 60 миллиардов рублей. Поправка принята Госдумой», — пояснил он.

На поддержку участников СВО через фонд «Защитники Отечества», дальневосточных семей при погашении ипотечных кредитов, организацию реабилитации инвалидов по инициативе партии направят дополнительно более пяти миллиардов рублей.

На поддержку молодежного предпринимательства, комплексное развитие молодежной политики в регионах также выделят дополнительные средства.

Увеличится финансирование научных проектов и профориентационных мероприятий. Поправки «Единой России» расширяют поддержку Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Сертификаты на образовательные цели, приобретение профессионального оборудования, реализацию собственных проектов по ней получат более миллиона студентов. Дополнительную поддержку окажут проектам под руководством ведущих учёных — на эти цели направят семь миллиардов рублей.

Программа развития русского языка также продолжится. Она включает подготовку преподавателей-предметников и отправку их для работы в школах за рубежом. Особое внимание уделят развитию славянских университетов: к 2030 году численность иностранных студентов в них должна составить не менее 500 тысяч человек.

Помимо этого, за счет поправок «Единой России» в ближайшие три года создадут более 800 мест для отдыха и оздоровления детей, проведут капремонт в ряде летних лагерей.