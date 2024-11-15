Во Франции призвали остановить безумие Зеленского

Такая реакция последовала на информацию о разработке Украиной ядерной бомбы.

Во Франции призвали остановить безумие Владимира Зеленского. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на пост лидера партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньяна.

Такая реакция последовала на информацию о разработке Украиной ядерной бомбы.

«Ужасающе! По данным Times, Украина готовит ядерную бомбу, по мощности эквивалентную Нагасаки, если прекратится американская помощь! Безумие Зеленского не знает границ и должно быть остановлено в срочном порядке», — написал он.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готов довести страну до ядерной войны.