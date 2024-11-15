Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
Сбт, 16
Вск, 17
ЦБ USD 100 0.98 16/11
ЦБ EUR 105.71 1.21 16/11
Нал. USD 98.80 / 99.20 15/11 18:25
Нал. EUR 104.71 / 105.71 15/11 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
54 минуты назад
110
Дилерская сеть exeed — лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинг...
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-п...
6 часов назад
381
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
16 811
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
30 252
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В субботу в Рязанской области ожидается мокрый снег
В субботу, 16 ноября, будет облачно. Ночью и днем пройдут небольшие осадки. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, гололед, гололедица.

В субботу в Рязанской области ожидается мокрый снег. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 16 ноября, будет облачно. Ночью и днем пройдут небольшие осадки. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, гололед, гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до -4, +1 градуса, днем поднимется до -1, +4 градусов.