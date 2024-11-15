В субботу в Рязанской области ожидается мокрый снег

В субботу, 16 ноября, будет облачно. Ночью и днем пройдут небольшие осадки. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, гололед, гололедица.

В субботу в Рязанской области ожидается мокрый снег. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 16 ноября, будет облачно. Ночью и днем пройдут небольшие осадки. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, гололед, гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до -4, +1 градуса, днем поднимется до -1, +4 градусов.