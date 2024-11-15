В Ряжске полицейские остановили водители без «прав»
Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей, либо административный арест до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.
В Ряжске полицейские остановили водители без «прав». Об этом сообщает ИД «Пресса».
Инцидент произошел 13 ноября на улице Ленина. Сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21150. Выяснилось, что за рулем находится 41-летний местных житель без водительского удостоверения. Мужчину лишили водительских прав.
Его отстранили от управления автомобилем и составили административный протокол. Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей, либо административный арест до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.