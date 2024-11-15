В рязанском дворе установили забор около входной калитки

Нетипичное инженерное решение заметили на улице Быстрецкой.

В рязанском дворе установили забор напротив входной калитки. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщил Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

«Гениальное изобретение в Кальном, Быстрецкая 20к3. Недавно там установили ворота вокруг всей территории, сделали пешеходную разметку, но спустя пару месяцев установили возле двери забор. Теперь, чтобы выйти из двора и попасть на остановку необходимо обойти несколько домов, вляпаться в грязь и перейти круговое движение, которое не оборудовано пешеходными переходами», — говорится в публикации.

Пользователи предположили, что подобный маршрут может быть небезопасен для детей.