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В рязанском дворе установили забор около входной калитки
Нетипичное инженерное решение заметили на улице Быстрецкой.

В рязанском дворе установили забор напротив входной калитки. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщил Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

«Гениальное изобретение в Кальном, Быстрецкая 20к3. Недавно там установили ворота вокруг всей территории, сделали пешеходную разметку, но спустя пару месяцев установили возле двери забор. Теперь, чтобы выйти из двора и попасть на остановку необходимо обойти несколько домов, вляпаться в грязь и перейти круговое движение, которое не оборудовано пешеходными переходами», — говорится в публикации.

Пользователи предположили, что подобный маршрут может быть небезопасен для детей.