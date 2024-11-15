В Рязанской области возможен новый всплеск численности шелкопряда

Также Центр защиты леса сообщил, что в 2025 году не будут обрабатывать лес биологическими препаратами от вредителя.

В Рязанской области возможен новый всплеск численности непарного шелкопряда. Информацию опубликовали в группе ВКонтакте Центра защиты леса.

В посте отмечается, что новая вспышка возможна при благоприятных условиях.

Также Центр защиты леса сообщил, что в 2025 году не будут обрабатывать лес биологическими препаратами от вредителя. Потому что сейчас специалисты выяснили, что сейчас распространение шелкопряда приходится в основном на водоохранных территориях.

Ранее директор рязанской «Рослесозащиты» сообщала, что специалисты центра защиты леса спрогнозировали, что в 2025 году шелкопряд объест 25% деревьев на площади 3 200 га. В 2023 году очаг распространения насекомых был пиковым — 94 тысячи га.