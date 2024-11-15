В Рязани затопило улицу Новоселов

У дома № 53 корпус 1 на улице Новоселов прорвало водопровод, вода заливает дорогу.

В Рязани затопило улицу Новоселов. Об этом сообщает «КП-Рязань».

Инцидент произошел в пятницу, 15 ноября. У дома № 53 корпус 1 на улице Новоселов прорвало водопровод, вода заливает дорогу.

Отмечается, что на месте работает бригада «Водоканала».

В администрации Рязани сообщили, что работы по восстановлению планируют закончить к 15:30.

Ранее сообщалось об отключении холодной воды на улице.