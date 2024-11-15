В Рязани штрафы за незаконную торговлю составили более 4,2 млн
С начала 2024 года администрация оштрафовала 1885 нарушителей за торговлю вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления.
В Рязани штрафы за незаконную торговлю составили более 4,2 млн. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
С начала 2024 года администрация оштрафовала 1885 нарушителей за торговлю вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления.
Общая сумма наложенных штрафов составила 4 287 400 рублей.