В Рязани накрыли наркопритон

Наркопритон организовали в квартире дома на улице Шевченко

В Рязани накрыли наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Наркопритон организовали в квартире дома на улице Шевченко. О нем в полицию сообщили соседи хозяина жилища.

В квартире задержали хозяина и троих его знакомых — 34-летнего мужчину и женщин 30 и 35 лет. В жилище полицейские нашли предметы, использовавшиеся для потребления наркотиков со следами производного N-метилэфедрона.

Возбуждено уголовное дело. Рязанцу, организовавшему притон, грозит до четырех лет колонии. Участники компании привлечены к административной ответственности.