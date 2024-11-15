В Рязани накрыли наркопритон
Наркопритон организовали в квартире дома на улице Шевченко
В Рязани накрыли наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Наркопритон организовали в квартире дома на улице Шевченко. О нем в полицию сообщили соседи хозяина жилища.
В квартире задержали хозяина и троих его знакомых — 34-летнего мужчину и женщин 30 и 35 лет. В жилище полицейские нашли предметы, использовавшиеся для потребления наркотиков со следами производного N-метилэфедрона.
Возбуждено уголовное дело. Рязанцу, организовавшему притон, грозит до четырех лет колонии. Участники компании привлечены к административной ответственности.