В России предложили создать банки донорского грудного молока

К полугодовалому возрасту только 37% российских детей остаются на грудном вскармливании. Остальные переходят на молочные смеси.

В России предложили создать банки донорского грудного молока. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на первого зампреда комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, Татьяну Буцкую.

«Донорское грудное молоко очень востребовано. В некоторых соцсетях, на отдельных сайтах можно безнаказанно продавать непроверенное грудное молоко, которым можно сделать ребенку только хуже. Мы не должны делать из этого бизнес. Необходимо направить силы на помощь женщинам, которые выступают за естественное вскармливание и нуждаются в донорском грудном молоке», — заявила Буцкая.

По ее словам, как правило к полугодовалому возрасту только 37% российских детей остаются на грудном вскармливании. Остальные переходят на молочные смеси.

Банки донорского молока могут стать альтернативой в данном вопросе.