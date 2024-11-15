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В России появился дефицит машинистов
Отмечается, что открыто около 2,5 тысяч вакансий.

В России появился дефицит машинистов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора РЖД Дмитрия Шаханова.

Отмечается, что открыто около 2,5 тысяч вакансий.

Напомним, компания с ноября подняла зарплаты машинистам и их помощникам, а также увеличила стипендии для обучающихся профессии.

Кроме того, в РЖД ввели механизм «подъемных» — при трудоустройстве специалистам будут выплачивать по 150 тысяч рублей единовременно.