В России появился дефицит машинистов

Отмечается, что открыто около 2,5 тысяч вакансий.

В России появился дефицит машинистов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора РЖД Дмитрия Шаханова.

Отмечается, что открыто около 2,5 тысяч вакансий.

Напомним, компания с ноября подняла зарплаты машинистам и их помощникам, а также увеличила стипендии для обучающихся профессии.

Кроме того, в РЖД ввели механизм «подъемных» — при трудоустройстве специалистам будут выплачивать по 150 тысяч рублей единовременно.