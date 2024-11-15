В России начали развивать исламский банкинг

Финансовые организации развивают свои продукты в соответствии с нормами шариата.

В России начали развивать исламский банкинг. Об этом пишет РБК.

Финансовые организации развивают свои продукты в соответствии с нормами шариата. Такая необходимость возникла из-за роста населения России, исповедующего ислам, а также геополитических и экономических трендов.

Подобная альтернатива открывает доступ к финансовому рынку новым участникам, для которых пользование классическими банковскими продуктами и услугами недоступно в силу этических и религиозных принципов.

Отмечается, что сделки должны совершаться только в отношении реальной экономической деятельности и активов с принятием на себя соответствующих рисков.

Запрещены способы инвестирования, где деньги сами по себе служат инструментом получения доходности. Не допускаются спекуляции и получение выгоды случайным образом, например, от участия в тотализаторе или азартных играх. Запрещены сделки, где присутствует гарар (от араб. «неопределенность»).

Также запрещены инвестиции в определенные харамные (от араб. «запрещенные») сферы производства, например алкоголя, оружия, а также в свиноводство.

Одно из основных условий — учет средств клиентов должен вестись на специальных счетах, то есть отдельно от других денежных средств банка. И они не используются для финансирования деятельности, противоречащей шариату.