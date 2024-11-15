В Москве боец СВО зарезал молодого человека

В Москве боец СВО зарезал молодого человека. Об этом сообщают «Плохие новости».

По данным канала, все произошло во время отдыха в баре. К группе отдыхающих присоединился 32-летний мужчина, которому боец СВО предложил подписать контракт с Минобороны РФ. Молодой человек отказался.

Отмечается, что после этого военный «подкараулил» оппонента и пытался спровоцировать драку, но очевидцы разняли их. Когда мужчины пожали друг другу руки, боец достал нож и нанес мужчине несколько ножевых ранений в живот. Тот скончался.

На суде убийца признал вину, но утверждал, что погибший его оскорблял. Мужчина отправился в колонию на 8 лет.