В Госдуме рассказали о тонкостях выхода на пенсию с 2025 года

По словам депутатов, с 2025 года для выхода на пенсию потребуется 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

В Госдуме рассказали о тонкостях выхода на пенсию с 2025 года. Об этом сообщает RT.

По словам депутатов, с 2025 года для выхода на пенсию потребуется 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

«Коэффициенты начисляются за каждый год официальной работы или иной деятельности, такой как уход за детьми», — отметили в Госдуме.

В сообщении подчеркнули, что если человеку не хватает баллов и стажа он может стать участником программы добровольного пенсионного страхования, что позволит докупить недостающие баллы и стаж за счет личных взносов, однако за год можно купить только один год стажа.

Второй вариант — трудоустройство на официальную работу, что позволит набирать недостающие баллы через регулярные взносы работодателя в Пенсионный фонд.

«Эти изменения направлены на повышение устойчивости пенсионной системы, что позволит обеспечить стабильность выплат тем, кто выходит на заслуженный отдых», — заключил депутат.