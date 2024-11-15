В АТОР прокомментировали отмену формата «все включено» в турецких отелях

Представители отрасли считают, что такие слухи возникают на фоне снижения спроса или перед стартом сезона.

В Ассоциации туроператоров России прокомментировали отмену формата «все включено» в турецких отелях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исполнительного директора ассоциации Майю Ломидзе.

По ее словам, отмены не предвидится. Подобные слухи в Турции распространяются на фоне снижения спроса или перед стартом сезона и являются исключительно маркетинговым ходом.