Новым заместителем Малкова может стать 28-летний чиновник из Москвы

Зампредом по вопросам ЖКХ в правительстве Рязанской области может стать 28-летний Рустам Халиков.

Новым заместителем Малкова может стать 28-летний чиновник из Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро».

Зампредом по вопросам ЖКХ в правительстве Рязанской области, по данным канала, может стать 28-летний Рустам Халиков.

Он окончил МГИМО. Работал в аппарате правительства РФ, а также департаменте ЖКХ Москвы, где возглавлял управление технико-экономического регулирования отрасли, а потом управление газификации и учета потребления ресурсов.