СМИ: Украину предупредили о возможной необходимости уступить территории
Украину предупредили, что в случае урегулирования конфликта по инициативе победившего на выборах в США Дональда Трампа, ей придется пойти на серьезные территориальные уступки
Украину предупредили о возможной необходимости уступить территории. Об этом 15 ноября
Как сказал источник газеты, Украину предупредили, что в случае урегулирования конфликта по инициативе победившего на выборах в США Дональда Трампа, ей придется уступить территории.