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СМИ: Украину предупредили о возможной необходимости уступить территории
Украину предупредили, что в случае урегулирования конфликта по инициативе победившего на выборах в США Дональда Трампа, ей придется пойти на серьезные территориальные уступки

Украину предупредили о возможной необходимости уступить территории. Об этом 15 ноября сообщило РИА Новости со ссылкой на Politico.

Как сказал источник газеты, Украину предупредили, что в случае урегулирования конфликта по инициативе победившего на выборах в США Дональда Трампа, ей придется уступить территории.