Shot: Филиппа Киркорова объявили в розыск судебные приставы

Такая мера связана со штрафами на его Rolls-Royce. Shot сообщает, что на автомобиле Киркорова числится 31 штраф.

Филиппа Киркорова объявили в розыск судебные приставы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, такая мера связана со штрафами на его Rolls-Royce. Shot сообщает, что на автомобиле Киркорова числится 31 штраф. В списке нарушений: превышение скорости, нарушение требований разметки и стоянка в неположенном месте. Общая сумма штрафов составляет 24 тысячи рублей, которые Киркоров не оплатил.

Также сообщается, что ранее ФНС заблокировала счета магазина одежды и творческого центра певца из-за имевшихся налоговых задолженностей.

Фото: официальная группа Киркорова «Вконтакте»