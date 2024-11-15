Рязанской фармкомпании вынесли представление за отказ выдать льготные лекарства
Прокуратура установила, что заявитель страдает тяжелым хроническим заболеванием и нуждается в постоянном приеме медикаментов. Однако в нарушение требований закона аптечным учреждением мужчина своевременно не был обеспечен лекарственными препаратами.
Руководителю ГАУ РО «Рязань-Фармация» вынесли представление за отказ выдать льготные лекарства. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Надзорный орган провел проверку исполнения законодательства о льготном лекарственном обеспечении по обращению жителя Михайловского района.
Прокуратура установила, что заявитель страдает тяжелым хроническим заболеванием и нуждается в постоянном приеме медикаментов. Однако, как указано в публикации, в нарушение требований закона аптечным учреждением мужчина своевременно не был обеспечен лекарствами.
После вмешательства прокуратуры социальные права жителя восстановлены, он получил медикаменты.