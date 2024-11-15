Рязанской фармкомпании вынесли представление за отказ выдать льготные лекарства

Прокуратура установила, что заявитель страдает тяжелым хроническим заболеванием и нуждается в постоянном приеме медикаментов. Однако в нарушение требований закона аптечным учреждением мужчина своевременно не был обеспечен лекарственными препаратами.