Рязанский водитель скорой поблагодарил автомобилистов за помощь на дороге

Плотный транспортный поток на Северной окружной оперативно прижался к краям проезжей части и пропустил бригаду врачей, которая ехала на вызов.

Рязанский водитель скорой поблагодарил автомобилистов за помощь на дороге. Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП. RussianCrash».

«Хочу вам показать, какие вы молодцы. Мы вместе с огромным пониманием друг-друга, помогли одной человеческой судьбе!», — написал автор публикации.

На кадрах видно, как плотный транспортный поток на Северной окружной оперативно прижался к краям проезжей части и пропустил бригаду врачей, которая ехала на вызов.