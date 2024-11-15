Рязанские полицейские выдворили и депортировали восьмерых мигрантов из России
Мужчины отправились за свой счет в страны гражданской принадлежности.
Рязанские полицейские выдворили и депортировали восьмерых мигрантов из России. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что пять иностранцев отбыли сроки наказания за различные преступления — незаконный оборот наркотиков, причинение вреда здоровью, кражу и организацию незаконной миграции.
Еще троих полицейские уличили в нарушениях миграционного законодательства.
Мужчины отправились за свой счет в страны гражданской принадлежности.