Рязанские полицейские выдворили и депортировали восьмерых мигрантов из России

Мужчины отправились за свой счет в страны гражданской принадлежности.

Рязанские полицейские выдворили и депортировали восьмерых мигрантов из России. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что пять иностранцев отбыли сроки наказания за различные преступления — незаконный оборот наркотиков, причинение вреда здоровью, кражу и организацию незаконной миграции.

Еще троих полицейские уличили в нарушениях миграционного законодательства.

Мужчины отправились за свой счет в страны гражданской принадлежности.