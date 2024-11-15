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Рязанская область заняла 52 место среди регионов по доступности покупки «вторички»
Отмечается, что рязанцам для покупки квартиры на вторичном рынке за 4,5 млн придется копить шесть лет, если средняя зарплата составляет 62,6 тысячи рублей.

Рязанская область заняла 52 место среди регионов по доступности покупки «вторички». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал «Мир квартир».

Отмечается, что рязанцам для покупки квартиры на вторичном рынке за 4,5 млн придется копить шесть лет, если средняя зарплата составляет 62,6 тысячи рублей.

Быстрее всех накопить на квартиру могут потенциальные покупатели из Чукотского, Ямало-Ненецкого АО, Мурманской области.