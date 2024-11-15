Рязанцы увидят последнее суперлуние 2024 года в ночь с 15 на 16 ноября

Оно будет также самым ярким за весь год и совпадет с «Бобровым полнолунием».

Рязанцы увидят последнее суперлуние 2024 года в ночь с 15 на 16 ноября. Об этом сообщили «Известия».

Явление будет самым ярким за весь год. Спутник приблизится к Земле на максимально близкое расстояние в 357 428 километров. Астрономическое явление начнется 15 ноября в 21:29 мск и достигнет пика 16 ноября в 00:29. При ясной погоде любоваться Луной можно будет почти всю ночь, пока спутник не скроется за горизонтом.