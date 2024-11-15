Рязанцы рассказали, что они ждут от работы в 2025 году
65% россиян в новом году ожидают повышения зарплаты, по 30% — стабильности и карьерного роста, 28% — адекватности от руководства, 22% — новых интересных задач.
Рязанцы рассказали, что они ждут от работы в 2025 году. Об этом сообщил SuperJob.
65% россиян в новом году ожидают повышения зарплаты, по 30% — стабильности и карьерного роста, 28% — адекватности от руководства, 22% — новых интересных задач.
На улучшение условий труда надеется 21%, на расширение компенсационного пакета — 18%.
14% мечтают о снижении нагрузки, а 12% надеются на признание их заслуг перед компанией.
Ничего не ждут от работы только 6% россиян.