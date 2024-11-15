Рязанцы рассказали, что они ждут от работы в 2025 году

65% россиян в новом году ожидают повышения зарплаты, по 30% — стабильности и карьерного роста, 28% — адекватности от руководства, 22% — новых интересных задач.

Рязанцы рассказали, что они ждут от работы в 2025 году. Об этом сообщил SuperJob.

65% россиян в новом году ожидают повышения зарплаты, по 30% — стабильности и карьерного роста, 28% — адекватности от руководства, 22% — новых интересных задач.

На улучшение условий труда надеется 21%, на расширение компенсационного пакета — 18%.

14% мечтают о снижении нагрузки, а 12% надеются на признание их заслуг перед компанией.

Ничего не ждут от работы только 6% россиян.